Grande Fratello Benedetta sbotta | Sono arrabbiata! Io non sono capace a fare buon viso a cattivo gioco VIDEO

Benedetta Stocchi ha sbottato nella Casa del Grande Fratello: il suo nervosismo ha fatto partire delle riflessioni sulle ultime nomination fatte da Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Benedetta sbotta: "Sono arrabbiata! Io non sono capace a fare buon viso a cattivo gioco" (VIDEO)

Leggi anche questi approfondimenti

#GrandeFratello: #DomenicoDAlterio passa del tempo con la nuova entrata #Dolce e #BenedettaStocchi si ingelosisce Domenico ieri ha passato l'intera giornata a ridere, scherzare e parlate con Dolce e altri compagni. Questo ha infastidito Benedetta che pri - facebook.com Vai su Facebook

Benedetta, Francesca e Simone criticano le scelte di alcuni inquilini... #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Critiche-sulle… Vai su X

Domenico e Benedetta dormono mano nella mano: Valentina sbotta sui social - Grande Fratello: Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi sempre più vicini. Riporta tuttosulgossip.it

Grande Fratello: uno degli opinionisti sbotta, Simone doveva essere squalificato! - Grande Fratello: uno degli opinionisti sbotta, Simone doveva essere squalificato! Come scrive ilvicolodellenews.it

Grande Fratello, Domenico e Benedetta dormono mano nella mano e Valentina sbotta: “Questione di tempo” - Nelle scorse ore diversi inquilini del Grande Fratello hanno deciso di dormire tutti insieme su dei materassi per terra in salone o in altre zone della casa. Segnala mondotv24.it

Grande Fratello, Benedetta scioccata, Domenico sgancia la ‘bomba’: “Lo sappiamo io e te cosa abbiamo vissuto” - Dopo quanto accaduto nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello, nelle ultime ore, ... Scrive msn.com

Domenico e Benedetta, rottura al Grande Fratello: “D’ora in poi evitiamoci”/ “Fuori l’amicizia non ha futuro” - Domenico e Benedetta hanno avuto un confronto dopo la diretta del Grande Fratello 2025 e hanno deciso di allontanarsi ... Da ilsussidiario.net

Domenico D’Alterio sbotta al Grande Fratello: “Tagliata clip su Valentina”/ Cos’è successo con Marina La Rosa - Domenico D'Alterio sbotta al Grande Fratello: "Tagliata clip su Valentina, non l'ho sposata perché incinta! Scrive ilsussidiario.net