Grande Fratello | bacio proibito nella notte tra due insospettabili ? La regia censura l' indiscrezione

La notte in Casa sarebbe stata più movimentata del previsto: un bacio "vietato" tra due concorrenti avrebbe spinto la regia a censurare tutto. Online si scatena il toto-nomi La Casa del Grande Fratello è, ancora una volta, il teatro di un colpo di scena notturno che sta infiammando i social. Mentre i riflettori erano puntati sull'arrivo di Dolce Dona, concorrente del Big Brother Kosovo entrata come ospite nella Casa lunedì, durante la diretta del primo dicembre, un misterioso bacio segreto sarebbe scoccato tra due gieffini, riportando l'attenzione su una possibile censura lampo da parte della regia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello: bacio proibito nella notte tra due "insospettabili"? La regia censura, l'indiscrezione

