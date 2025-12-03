Grande fermento per gli amanti della musica | annunciati gli artisti che saliranno sul palco di Firenze Rocks 2026
Il Firenze Rocks 2026 è stato finalmente presentato e già si respira quell'euforia tipica dei grandi eventi: tre giorni di grande musica. C'è quell'aria da "sta per succedere qualcosa di bello" ogni volta che arriva una novità sul Firenze Rocks. Grande fermento per gli amanti della musica: annunciati gli artisti che saliranno sul palco di Firenze Rock 2026 (foto da sito Firenze Rock) – cityrumors.it Anche stavolta, con l'annuncio dell' edizione 2026, a molti è tornata quella sensazione addosso: il festival che da anni trasforma Firenze in una piccola capitale della musica internazionale tornerà dal 12 al 14 giugno, con tre giorni di ottima musica.
