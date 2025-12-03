Gran Sasso ricerche senza sosta | nuovo sopralluogo per il disperso polacco
L'Aquila - Operazioni rese difficili da neve, vento e visibilità ridotta mentre le squadre tecniche continuano a esaminare itinerari e versanti ad alta quota con mezzi terrestri e aerei specializzati. Proseguono sul Gran Sasso le ricerche di Karol Brozek, escursionista polacco di 44 anni scomparso dal 24 novembre. Le attività sono coordinate dalla Prefettura dell’Aquila e coinvolgono i tecnici del Cnsas Abruzzo, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), i Vigili del Fuoco e altre strutture operative impegnate nella gestione delle emergenze in ambiente montano. Fin dalle prime fasi sono stati controllati gli itinerari principali, i tratti più esposti e le zone a maggiore rischio, con una difficoltà crescente determinata dalla presenza di neve in quota e dal rapido cambiamento delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
