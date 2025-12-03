GPS 2026 bozza ordinanza | quali novità sono previste Rispondiamo ai vostri quesiti QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 3 dicembre alle 15 | 30
Concluso il confronto politico tra i rappresentanti del Ministero e le organizzazioni sindacali sull’ordinanza ministeriale che regolamenterà l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-2028. Adesso occorrerà aspettare il termine dell’iter burocratico per la pubblicazione del provvedimento con le date. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
