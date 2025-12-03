Gorizia svolta nella scomparsa di Vito Mezzalira nel 2019 | suoi i resti in giardino

Colpo di scena nell'ambito delle indagini relative alla scomparsa di Vito Mezzalira, l'uomo di 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, di cui si erano perse le tracce nell'estate del 2019. Sarebbero suoi i resti rinvenuti, ad inizio dicembre, nel giardino della sua casa a Sdraussina, frazione di Sagrado (Gorizia), dove il 66enne viveva da quando era andato in pensione. Lo segnala " Il Piccolo " in base a quanto stabilito dalla corrispondenza dalle impronte di denti e mandibola. Servirà, però, l'autopsia, per ufficializzare l'identità. Per la scomparsa dell'ex postino risultano tuttora indagati la ex convivente, Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei, Moreno Redivo, e il figlio della donna, Andrea Piscanec. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Gorizia, svolta nella scomparsa di Vito Mezzalira nel 2019: suoi i resti in giardino

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Potrebbero appartenere a Vito Mezzalira, ex postino originario di Ceresara, i resti umani ritrovati in un pozzo a Gorizia. L’uomo era scomparso nel 2019. A spingere le indagini fino a questa svolta sono state le sorelle, residenti ad Asola e Guidizzolo, assistite d - facebook.com Vai su Facebook

Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell’ex postino Vito Mezzalira: suoi i resti trovati nel giardino di casa - Sono di Vito Mezzalira, di 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, scomparso nel 2019, i resti trovati il mese scorso nel giardino della sua casa a Sdraussina ... Segnala fanpage.it

Svolta nella scomparsa dell’ex postino di Gorizia: sono suoi i resti trovati in giardino - Vito Mezzalira, di 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, era scomparso nell'estate 2019. Si legge su msn.com

Vito Mezzalira, svolta nel caso: sono dell'ex postino i resti trovati in giardino. La convivente, il fratellastro e il figlio di lei indagati - C’erano voluti anni per trasformare un’assenza in un sospetto, e un sospetto in un’indagine. leggo.it scrive

Vito Mezzalira, i resti trovati nella villetta sono dell'ex postino scomparso nel 2019. Dubbi sciolti grazie all’arcata dentale - Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'ex dipendente di Poste italiane, di 66 anni, scomparso nell'estate 2019: sono suoi i resti rinvenuti, a ... Riporta msn.com

Ex postino scomparso a Gorizia, indagato anche Andrea Piscanec, il figlio della compagna Mariuccia - Andrea Piscanec, è accusato insieme a sua madre Mariuccia Orlando e al fratellastro di lei Moreno di Redivo di ... ilmessaggero.it scrive

Vito Mezzalira, svolta nelle indagini sull'ex postino scomparso a Gorizia: trovati resti umani nel giardino di casa - Alcuni resti umani sono stati trovati nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia) di proprietà di Vito Mezzalira. Segnala leggo.it