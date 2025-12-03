Gorizia rinvenuti nel pozzo di casa i resti di Vito Mezzalira ex dipendente Poste Italiane scomparso nel 2019 | 3 indagati tra cui ex convivente

Per la scomparsa del 66enne triestino sono indagati per concorso in omicidio, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata l'ex compagna, suo figlio e il fratellastro della donna Sono di Vito Mezzalira i resti trovati, a inizio novembre, all'interno del pozzo della villetta in cui.

