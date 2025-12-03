Gorizia ex postino scomparso | sono suoi i resti trovati nel pozzo della villetta a Sagrado

Per la sua scomparsa sono indagati per omicidio la ex convivente, Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei, Moreno Redivo, e il figlio della donna, Andrea Piscanec. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Gorizia, ex postino scomparso: sono suoi i resti trovati nel pozzo della villetta a Sagrado

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vito Mezzalira, svolta nella scomparsa dell’ex postino di Gorizia: sue le ossa in giardino. #lapresse #cronaca #mezzalira Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X

La Procura di Gorizia che indaga sulla scomparsa dell’ex postino Vito Mezzalira ha scelto come consulenti il medico legale D’Errico e il radiologo Belgrano. I difensori di due indagati presentano istanza di incidente probatorio per quell’esame autoptico - facebook.com Vai su Facebook

Gorizia, svolta nel caso dell’ex postino scomparso: suoi i resti nel giardino di casa. Il mistero risolto grazie a Google Earth - I resti trovati nel giardino nella sua casa di Sdraussina, frazione di Sagrado, ... Da quotidiano.net

Gorizia, ex postino scomparso: sono suoi i resti trovati nel pozzo della villetta a Sagrado - Per la sua scomparsa sono indagati per omicidio la ex convivente, Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei, Moreno Redivo, e il figlio della donna, Andrea ... Lo riporta repubblica.it

Ex postino scomparso a Gorizia, le ossa trovate in giardino sono le sue - I dettagli sul caso di Vito Mezzalira, l'ex postino scomparso nel 2019 a Gorizia: i resti ritrovati nel giardino di casa identificati dalle impronte dentali. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Gorizia, svolta nella scomparsa di Vito Mezzalira nel 2019: suoi i resti in giardino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gorizia, svolta nella scomparsa di Vito Mezzalira nel 2019: suoi i resti in giardino ... Segnala tg24.sky.it

Ex postino scomparso a Gorizia, svolta nell'indagine: i suoi i resti in giardino. L'ex compagna e due familiari indagati per omicidio volontario - Decisivo passo avanti nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira , 66 anni, ex dipendente di Poste italiane, scomparso nell’estate 2019 : sono suoi i ... Riporta gazzettadelsud.it

Svolta nella scomparsa dell’ex postino in Friuli: le ossa trovate nel pozzo in giardino sono di Vito Mezzalira - Svolta nella scomparsa dell'ex postino in Friuli: le ossa trovate nel pozzo in giardino sono di Vito Mezzalira ... Si legge su blitzquotidiano.it