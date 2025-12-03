di Giuseppe Colicchia Sua la rete del 3 a 0 nel match di Coppa Italia. È un dominio assoluto quello dei nerazzurri a San Siro nel primo tempo dell’ ottavo di finale di Coppa Italia contro il Venezia. Dopo l’uno-due micidiale firmato da Andy Diouf e Francesco Pio Esposito, che avevano indirizzato il match tra il 18? e il 20?, c’è gloria anche per Marcus Thuram. Al minuto 35, l’attaccante francese ha calato il tris, finalizzando un’azione innescata da Piotr Zielinski: il centrocampista polacco ha rubato palla a centrocampo con aggressività servendo il numero 9, che ha avanzato palla al piede e scaricato un destro rasoterra potente da fuori area, pescando l’angolino basso alla destra del portiere Matteo Grandi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Thuram, cala il tris in Inter Venezia e ritrova il gol che gli mancava da quasi 3 mesi!