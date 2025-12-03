Gol Sebastiano Esposito entra e punisce il Napoli in Coppa Italia col suo Cagliari! Ai rigori la vince Conte

di Giuseppe Colicchia con Buongiorno. È un momento d’oro per Sebastiano Esposito. L’attaccante del Cagliari, arrivato in Sardegna in estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall’Inter (fissato a circa 4 milioni di euro), si conferma in uno stato di grazia assoluto. Subentrato nel corso del secondo tempo del match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro il Napoli, il talento classe 2002 ha impiegato pochi minuti per lasciare il segno. Esposito ha risposto prontamente alla rete iniziale del centravanti avversario Lorenzo Lucca, siglando il gol dell’1-1 che ha rimesso in equilibrio la contesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Sebastiano Esposito, entra e punisce il Napoli in Coppa Italia col suo Cagliari! Ai rigori la vince Conte

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Sebastiano Esposito entra e segna al "Maradona" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Pareggia il @CagliariCalcio con Sebastiano Esposito che sfrutta un rimpallo favorevole! #NapoliCagliari 1-1 Vai su X

Esposito fa gol su assist di... McTominay: lo stabiese segna e si scusa, Napoli-Cagliari 1-1 - Il Cagliari trova il gol del pareggio a metà secondo tempo nell'ottavo di finale di Coppa Italia a Napoli. Come scrive tuttomercatoweb.com

Napoli-Cagliari 1-1 | Esposito pareggio improvviso: 3° di fila Lucca is ?? | OneFootball - In campo convivono 3 attaccanti (Neres, Lang e Hojlund), 2 centrocampisti offensivi (Elmas, McTominay ... Da onefootball.com

Esposito ha ingranato la marcia giusta: terzo gol e una prestazione positiva a Torino - Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 del Cagliari, sembra essersi sbloccato definitivamente nel match contro la Juventus. Scrive cagliarinews24.com

Juventus-Cagliari, Esposito: «Bisogna diventare più “scugnizzi”, serve esperienza» - Il gol di Sebastiano Esposito aveva portato avanti il Cagliari, ma non è bastato per portare punti a casa contro la Juventus che ha ribaltato la situazione e vinto 2- unionesarda.it scrive

Cagliari-Genoa, Esposito: «Potevamo vincerla, abbiamo fatto un’ottima partita» - 2: «Dispiace per l'errore di Caprile, può capitare anche a uno come lui» ... unionesarda.it scrive

Cagliari, Esposito: "Dovevamo essere più furbi sul gol del pareggio" - Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato al termine della gara persa per 2- Si legge su tuttomercatoweb.com