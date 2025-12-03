Gol Pio Esposito il primo marchio a San Siro in maglia nerazzurra è bellissimo! Suo il 2-0 in Inter Venezia

di Giuseppe Colicchia : ecco come ha segnato. Passano meno di centoventi secondi dal vantaggio siglato da Andy Diouf e l’Inter piazza il colpo del ko tecnico, indirizzando pesantemente l’ottavo di finale di Coppa Italia. Al 20? arriva il raddoppio immediato firmato da Francesco Pio Esposito, che tramortisce il Venezia guidato da Giovanni Stroppa, incapace di reagire all’uno-due micidiale dei padroni di casa. La rete del centravanti classe 2005 è un autentico gioiello di balistica e coordinazione: Esposito calcia di controbalzo da fuori area, utilizzando l’esterno del piede destro per disegnare una traiettoria velenosa che pesca l’angolino basso, rendendo vano il tuffo del portiere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Pio Esposito, il primo marchio a San Siro in maglia nerazzurra è bellissimo! Suo il 2-0 in Inter Venezia

Argomenti simili trattati di recente

4 - Francesco Pio Esposito è il primo giocatore dell'Inter ad aver segnato almeno un gol in 4 competizioni diverse in questa stagione: una marcatura in Serie A, in Champions League, in Coppa Italia e al Mondiale per Club. Poker. #InterVenezia #CoppaItaliaFr Vai su X

Il calciatore dell’Inter e della Nazionale, Pio Esposito, è il primo vincitore del premio “Il Campo Giusto”, consegnato ieri sera a Milano durante il “Gran Galà del Calcio” organizzato dall’AIC - Associazione Italiana Calciatori Esposito è stato premiato per essersi - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito al primo gol a San Siro: Italia avanti 1-0 contro la Norvegia al 45' - Pio Esposito continua a imporsi come nuovo protagonista della Nazionale di Gattuso: alla sua prima da titolare segna il terzo gol in cinque partite, diventando simbolo di un’Italia brillante ... tuttonapoli.net scrive

Coppa Italia, Sebastiano Esposito manda un messaggio a Gattuso: il futuro è in Nazionale col fratello Pio - Sebastiano Esposito brilla ancora: contro il Napoli in Coppa Italia è arrivato il terzo gol di fila. Come scrive sport.virgilio.it

Inter, Pio Esposito unica nota lieta di un'Italia a picco: ma mette nei guai Chivu per il derby col Milan - Domenica c'è il derby: Chivu in difficoltà, su chi punterà il tecnico dell'Inter? Segnala sport.virgilio.it

Vieri: "Quando entro allo stadio mi prende la tristezza. Donne? Il primo pensiero era fare gol" - Christian Vieri è stato uno dei migliori centravanti italiani degli anni 2000 e ancora oggi viene ricordato per i tanti gol che ha segnato in carriera. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Inter, Pio Esposito segna il primo gol in Champions League e si commuove: la ricostruzione - Grande emozione per Pio Esposito dopo il primo gol in Champions League: l’attaccante dell’Inter abbraccia Bonny e si commuove Dopo la rete in Serie A e quella in Nazionale, ecco il primo gol di Pio ... Segnala gianlucadimarzio.com

Pio Esposito chi è: età, altezza, carriera, stipendio, vita privata. Il primo gol a San Siro, i numeri con l'Italia e con l'Inter, la lite con Haaland - Gli mancava solo la giliegina, il primo gol a San Siro che fino ad ora con l'Inter non era arrivato. Riporta ilgazzettino.it