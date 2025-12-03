Gol annullato David l’ex arbitro svela | In tv hanno mostrato le immagini sbagliate! Con quelle della sala VAR si nota questo L’analisi sull’episodio

Gol annullato David, l’ex arbitro Morganti solleva dubbi sul VAR: l’immagine mostrata non includeva il difensore Palma e il dubbio permane. L’episodio del gol annullato a Jonathan David nel primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Udinese continua a far discutere, non solo per la rabbia dei tifosi bianconeri presenti allo Stadium, ma anche per la qualità del servizio fornito dal VAR. A sollevare dubbi sul check e sulla trasparenza della decisione è stato l’ex arbitro Emidio Morganti, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per analizzare il momento. Morganti ha inizialmente confermato che la prima decisione arbitrale, un precedente non chiaro, era stata corretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol annullato David, l’ex arbitro svela: «In tv hanno mostrato le immagini sbagliate! Con quelle della sala VAR si nota questo». L’analisi sull’episodio

