Gol annullato David Calvarese fa chiarezza sull’episodio | Se guardiamo le immagini sembra che Palma tenga la linea ma… L’analisi dell’ex arbitro

Gol annullato David, l’ex arbitro analizza la linea contestata: il fuorigioco è gestito dalla tecnologia che è infallibile al 99%, l’errore è visivo. La rete spettacolare annullata a Jonathan David nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese ha scatenato una vera e propria bufera sui social media, con i tifosi bianconeri che hanno contestato l’accuratezza delle linee del fuorigioco tracciate dal VAR. A intervenire sulla questione per fare chiarezza è stato l’ex arbitro internazionale Luca Calvarese, che ai microfoni di Tuttosport ha analizzato l’episodio, confermando che l’errore non è della tecnologia, ma dell’occhio umano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol annullato David, Calvarese fa chiarezza sull’episodio: «Se guardiamo le immagini sembra che Palma tenga la linea ma…». L’analisi dell’ex arbitro

