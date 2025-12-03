Gol annullato a David in Juventus-Udinese | difensore sparisce dall’immagine TV mistero svelato

Il fuorigioco di Jonathan David in Juventus-Udinese genera dubbi: nelle immagini TV manca un difensore, ma le ricostruzioni del VAR mostrano perché il gol è stato comunque annullato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Ricordate Candreva e la Salernitana? VAR, altro caso Juve: David, capolavoro annullato ma... - facebook.com Vai su Facebook

La posizione di Jonathan #David sul gol annullato per fuorigioco era in realtà regolare? Il punto di @Calvarese_ #JuventusUdinese Vai su X

Gol annullato a David in Juventus-Udinese: difensore sparisce dall’immagine TV, mistero svelato - Udinese genera dubbi: nelle immagini TV manca un difensore, ma le ricostruzioni del VAR mostrano perché il ... Segnala fanpage.it

Moviola Juve-Udinese: non c'è errore sul fuorigioco di David, c'è una spiegazione per la scelta - 0 della Juventus è ineccepibile — l’attaccante era sì in fuorigioco geografico, ma non punibile perché non coinvolto in qu ... corrieredellosport.it scrive

Ricordate Candreva e la Salernitana? VAR, altro caso Juve: David, capolavoro annullato ma... - Altro caso arbitrale con in campo la Juventus, ancora una volta per una valutazione VAR legata al fuorigioco. Scrive tuttosport.com

Juve Udinese, la moviola dei giornali: «Giusto annullare la rete di David, è la prospettiva ad ingannare. Palma su Cabal è rigore netto» - Juve Udinese, il Corriere analizza il match: giusto annullare il gol a David, ma l’impressione ottica inganna, nessun dubbio sul rigore per Cabal La vittoria in Coppa Italia ottenuta dalla Juventus co ... juventusnews24.com scrive

David si prende la scena in Juve Udinese: «Gara nobile, si smarca con una lucidità fuori dal comune». Il voto al migliore in campo - David il migliore contro l’Udinese: prestazione nobile, incide sull’autogol ed è lucidissimo, il gol annullato non intacca minimamente il giudizio La vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese è stata ... Segnala juventusnews24.com

Juventus-Udinese: gol di David annullato per fuorigioco, la linea del VAR fa discutere. È stata tracciata sul giocatore sbagliato? La spiegazione - Fa discutere il gran gol annullato a Jonathan David al 33' della sfida dell'Allianz Stadium valida per gli ottavi di finale. eurosport.it scrive