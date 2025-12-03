Gol annullato a David in Juventus-Udinese | difensore sparisce dall’immagine TV mistero svelato

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fuorigioco di Jonathan David in Juventus-Udinese genera dubbi: nelle immagini TV manca un difensore, ma le ricostruzioni del VAR mostrano perché il gol è stato comunque annullato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gol annullato david juventusGol annullato a David in Juventus-Udinese: difensore sparisce dall’immagine TV, mistero svelato - Udinese genera dubbi: nelle immagini TV manca un difensore, ma le ricostruzioni del VAR mostrano perché il ... Segnala fanpage.it

gol annullato david juventusMoviola Juve-Udinese: non c'è errore sul fuorigioco di David, c'è una spiegazione per la scelta - 0 della Juventus è ineccepibile — l’attaccante era sì in fuorigioco geografico, ma non punibile perché non coinvolto in qu ... corrieredellosport.it scrive

gol annullato david juventusRicordate Candreva e la Salernitana? VAR, altro caso Juve: David, capolavoro annullato ma... - Altro caso arbitrale con in campo la Juventus, ancora una volta per una valutazione VAR legata al fuorigioco. Scrive tuttosport.com

Juve Udinese, la moviola dei giornali: «Giusto annullare la rete di David, è la prospettiva ad ingannare. Palma su Cabal è rigore netto» - Juve Udinese, il Corriere analizza il match: giusto annullare il gol a David, ma l’impressione ottica inganna, nessun dubbio sul rigore per Cabal La vittoria in Coppa Italia ottenuta dalla Juventus co ... juventusnews24.com scrive

gol annullato david juventusDavid si prende la scena in Juve Udinese: «Gara nobile, si smarca con una lucidità fuori dal comune». Il voto al migliore in campo - David il migliore contro l’Udinese: prestazione nobile, incide sull’autogol ed è lucidissimo, il gol annullato non intacca minimamente il giudizio La vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese è stata ... Segnala juventusnews24.com

gol annullato david juventusJuventus-Udinese: gol di David annullato per fuorigioco, la linea del VAR fa discutere. È stata tracciata sul giocatore sbagliato? La spiegazione - Fa discutere il gran gol annullato a Jonathan David al 33' della sfida dell'Allianz Stadium valida per gli ottavi di finale. eurosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gol Annullato David Juventus