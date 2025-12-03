Glicemia prostata e cuore Controlli gratuiti a Porto Potenza

Si è svolta domenica nella casa parrocchiale di Porto Potenza la giornata di screening gratuito per il diabete, per le patologie cardiovascolari e per i tumori maschili, voluta dall’amministrazione comunale in sinergia con l’Ast di Macerata, il Lions Club Castelfidardo-Riviera del Conero e Recanati-Loreto e il comitato locale della Croce Rossa. A presenziare anche la direttrice sanitaria dell’Ast di Macerata, Daniela Corsi. All’interno della postazione mobile i cittadini hanno potuto effettuare il controllo della glicemia, della pressione arteriosa, della saturazione di ossigeno, l’elettrocardiogramma e lo stick per il rilevamento dell’antigene prostatico specifico nel sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Glicemia, prostata e cuore. Controlli gratuiti a Porto Potenza

