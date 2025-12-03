Gli scarti tessili riprendono vita in circhi e teatri | finanziato un progetto sociale

La Fondazione con il Sud ha selezionato 13 nuovi progetti per favorire l’economia circolare nelle regioni del Sud Italia attraverso il contributo del terzo settore, intervenendo in una o più fasi della filiera, dalla (ri)progettazione dei prodotti per ridurre al minimo l’impatto ambientale alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

