Gli ottant’anni di Confcommercio Serra | Anniversario storico Trufelli | Un traguardo sul futuro

Salone Metaurense della Prefettura gremito per festeggiare gli 80 anni della Confcommercio. Una sfilata di sindaci ad iniziare da quelli di Pesaro e di Fano che contrariamente alle schermaglie sulla comunicazione si sono salutati con calore in questa specie di Fosso Sejore che ha rappresentato la ricorrenza. Hanno fatto le cose in grande i vertici di questa associazione molto potente, per il numero di iscritti (4mila), per cui non è mancato nessuno. Una giornata che aveva un titolo: "Ricordare il futuro". Ad aprire la giornata il presidente Angelo Serra ricordando quel giorno del 1945 quando 27 commercianti fondarono l’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli ottant’anni di Confcommercio. Serra: "Anniversario storico". Trufelli: "Un traguardo sul futuro"

