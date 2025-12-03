Gli oggetti imprescindibili nella cucina di un napoletano | tra tradizione e simbolismo

Napoli non è solo una città, è un'anima che si esprime attraverso la sua cultura, la sua musica e, soprattutto, la sua cucina. La tradizione gastronomica partenopea è una delle più ricche e conosciute al mondo, e ogni cucina napoletana che si rispetti custodisce oggetti, utensili e simboli imprescindibili. Il forno a legna e la pietra refrattaria. Non si può parlare di cucina napoletana senza menzionare la pizza. Se il forno a legna è un lusso che non tutti possono permettersi in casa, molti napoletani appassionati di tradizione hanno almeno una pietra refrattaria per cuocere la pizza nel forno domestico, simulando così il calore e la cottura tipica della vera pizza napoletana.

