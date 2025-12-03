Gli occhi ammalati delle donne rischio cecità più alto del 54%

(Adnkronos) – Ammalianti, ma anche più ammalati. Sono gli occhi delle donne, specchio di emozioni potenti, eppure punto debole per l'universo femminile quando si parla di salute. Dalla maculopatia degenerativa, alla retinopatia diabetica, ai fori maculari, fino alla cataratta, eccetto che per il distacco di retina, le donne hanno un rischio più alto di sviluppare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Lunedì 1 dicembre (Giornata di Preghiera dedicata agli ammalati) ?Ore 17:00: Santo Rosario Ore 17:40: Canto dello Stellario ?Ore 18:00: Santa Messa presieduta da don Innocenzo Giammarresi nel suo Anniversario Sacerdotale – offerta dell’Incenso. ? - facebook.com Vai su Facebook

Gli occhi ammalati delle donne, rischio cecità più alto del 54% - Sono gli occhi delle donne, specchio di emozioni potenti, eppure punto debole per l'universo femminile quando si parla di salute. Secondo adnkronos.com

Gli occhi delle donne si ammalano di più di quelli degli uomini: rischio cecità più alto del 54% - Dopo la menopausa più colpite da degenerazione maculare legata all’età, più probabilità di cataratta e di retinopatia diabetica ... Da repubblica.it

Sabbia e acqua salata, occhi a rischio - La sabbia, il vento, l’acqua del mare, gli sport acquatici, le creme solari, sono tutti elementi che potenzialmente mettono a rischio la salute dei nostri occhi. Secondo unionesarda.it

Il cuore delle donne è a rischio: serve più prevenzione - Secondo quanto è emerso da uno studio pubblicato su Heart, del gruppo del British Medical Journal, in tutto il mondo ... Riporta iodonna.it

Perché le donne senza fattori di rischio hanno lo stesso infarti e ictus? La risposta in uno studio - Molti casi di infarti ed ictus si verificano in persone apparentemente sane, senza i classici "fattori di rischio modificabili standard" che i medici spesso chiamano "SMuRF". Riporta repubblica.it