Gli juventini sognano Sergio Ramos, come se l’affare Hamilton non avesse insegnato nulla. Forse Hamilton annuncia il ritiro al termine della stagione. Sembra Vettel nella sua ultima stagione in F1 #skymotori — Massimo Russo (@Maxsoit) November 28, 2025 Le aspettative erano enormi e le promesse ancora di più, ma il bottino raccolto finora da Lewis Hamilton è stato a dir poco deludente. Doveva essere il grande colpo, quello capace di riportare la Ferrari ai vertici, e invece la sua stagione è stata un disastro: rischia persino di perdere il sesto posto mondiale a favore del suo successore in Mercedes, il debuttante Andrea Kimi Antonelli, distante solo due punti alla vigilia dell’ultima gara ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gli juventini sognano Sergio Ramos, evidentemente Hamilton alla Ferrari non ha insegnato nulla

