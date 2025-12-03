Gli italiani pensano al futuro ma solo per il 22% sarà migliore

Roma, 3 dicembre 2025 – L’Italia riflette sul domani, ma resta saldamente ancorata all’oggi. È una delle contraddizioni centrali che emerge dal Barometro del Futuro, l’indagine demoscopica realizzata dall’Istituto Piepoli per ASviS su un campione rappresentativo di 1.000 cittadini maggiorenni intervistati tra il 3 e il 12 novembre 2025. Secondo il Barometro, otto italiani su dieci dichiarano di pensare al futuro, ma solo il 38% lo fa con frequenza, mentre un altro 41% se ne occupa saltuariamente. Se la maggioranza guarda avanti almeno a parole, nei fatti l’orizzonte resta corto: il 63% degli intervistati afferma di essere concentrato soprattutto sul presente, contro un 27% orientato al futuro e un residuale 10% rivolto al passato Le differenze di età e di Regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli italiani pensano al futuro, ma solo per il 22% sarà migliore

