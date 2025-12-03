Gli Evanescence tornano in Italia | un concerto a Bologna il prossimo anno

Buone notizie per i fan degli Evanescence: la band gothic metal, formata da Amy Lee (voce, tastiere), Tim McCord (chitarrabasso), Will Hunt (batteria), Troy McLawhorn (chitarra) ed Emma Anzai (basso, cori), tornerà in Italia. Annunciata una data all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna, prevista per lunedì 28 settembre 2026. Il concerto, inserito nel tour mondiale che li vedrà impegnati per buona parte dell’anno, celebra i vent’anni di carriera del gruppo. Apriranno lo show la cantante e attrice statunitense Poppy e il duo britannico Nova Twins. Evanescence in Italia: info e biglietti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Evanescence tornano in Italia: un concerto a Bologna il prossimo anno

