Gli americani richiamano Netanyahu per gli attacchi in Siria Vede fantasmi ovunque
La pervicacia con cui Benjamin Netanyahu vuole smantellare qualsiasi minaccia si adombri oltre il Golan, in pieno territorio siriano, ha raggiunto quota cento attacchi in un mese, più che raddoppia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stai vendendo PUT? E sei sicuro di sapere come gestire la posizione? Gli americani le chiamano Income Strategies, e sono Strategie con un'elevata probabilità di successo (…anche superiore al'80%) Ma è davvero tutto cosi facile? Se stai pensando che b - facebook.com Vai su Facebook
Incontro Netanyahu-Rubio: "In Qatar attacco legittimo", Idf pronta a occupazione Gaza City - Netanyahu ha criticato la condanna internazionale di Israele a seguito dell'attacco a Doha della scorsa settimana. Da it.euronews.com
Netanyahu giustifica l'attacco in Qatar - L'attacco israeliano contro i leader di Hamas a Doha era "giustificato" perché il Qatar "finanzia" il movimento armato palestinese. Segnala rainews.it