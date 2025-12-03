Gli altri bambini del bosco storia di una scelta possibile

È il tema di cui si parla: il sogno di una vita nella natura con ritmi e costi più sostenibili. Tra le valli del Centro Italia è nata una comunità di 30 famiglie che condividono spazi e ideali. Tra di loro c’è Giovanni: ci ha raccontato la sua storia per capire meglio le ragioni di questa scelta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gli altri «bambini del bosco», storia di una scelta possibile

