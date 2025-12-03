Il podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, torna con uno speciale natalizio che profuma di regalo alla community. Al suo fianco c’è Ed Westwick, volto iconico di Gossip Girl e protagonista della serie Sandokan. In questa puntata i due parlano di successo, disagio generazionale e cambiamenti personali. Lo speciale arriva dopo una seconda stagione da oltre 100 milioni di ascolti, segno di un seguito ormai enorme. La conversazione mescola confidenze, ironia e pop culture internazionale, con un tono intimo ma molto accessibile. Battiti live, Pierpaolo Pretelli snobbato: c’entra Elisabetta Gregoraci? Uno speciale natalizio pensato come regalo per i fan. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Giulia Salemi e Ed Westwick, speciale di Natale del podcast