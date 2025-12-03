Giulia Salemi e Ed Westwick speciale di Natale del podcast
Il podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, torna con uno speciale natalizio che profuma di regalo alla community. Al suo fianco c’è Ed Westwick, volto iconico di Gossip Girl e protagonista della serie Sandokan. In questa puntata i due parlano di successo, disagio generazionale e cambiamenti personali. Lo speciale arriva dopo una seconda stagione da oltre 100 milioni di ascolti, segno di un seguito ormai enorme. La conversazione mescola confidenze, ironia e pop culture internazionale, con un tono intimo ma molto accessibile. Battiti live, Pierpaolo Pretelli snobbato: c’entra Elisabetta Gregoraci? Uno speciale natalizio pensato come regalo per i fan. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Altre letture consigliate
Pierpaolo Petrelli, volto noto della tv e compagno di Giulia Salemi, farà ballare la piazza di Matelica con la sua musica per festeggiare il 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Ma quanto è brava Giulia Salemi in giuria allo #ZecchinoDOro ?! Mai banale nell' argomentare il suo giudizio dopo le esibizioni dei bimbi. #GiuliaSalemi Vai su X
Giulia Salemi e Ed Westwick: il podcast torna con uno speciale di Natale - Giulia Salemi e Ed Westwick insieme nello speciale di Natale del podcast. Come scrive rumors.it
Ed Westwick ospite al podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio x moda” - Ed Westwick ospite al podcast di Giulia Salemi, "Non lo faccio x moda". Scrive tvserial.it
Giulia Salemi ospita Ed Westwick nel suo podcast - Giulia Salemi torna con una puntata speciale del suo podcast Non lo faccio x moda. Lo riporta novella2000.it
Giulia Salemi, Ed Westwick ospite del suo podcast (VIDEO) - Giulia Salemi sorprende i fan: ospite d’eccezione Ed Westwick, star di Gossip Girl e protagonista di Sandokan. Lo riporta blogtivvu.com
Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda: ospite a sorpresa Ed Westwick - Giulia Salemi sorprende con un episodio speciale e l'ospite Ed Westwick. Si legge su mondotv24.it
Ed Westwick ospite a sorpresa del podcast di Giulia Salemi - A sorpresa, oggi Giulia Salemi ha rilasciato una puntata speciale del suo podcast Non lo faccio x moda. Riporta ciakgeneration.it