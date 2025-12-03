Giulia Salemi e Ed Westwick speciale di Natale del podcast

Anticipazionitv.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, torna con uno speciale natalizio che profuma di regalo alla community. Al suo fianco c’è Ed Westwick, volto iconico di Gossip Girl e protagonista della serie Sandokan. In questa puntata i due parlano di successo, disagio generazionale e cambiamenti personali. Lo speciale arriva dopo una seconda stagione da oltre 100 milioni di ascolti, segno di un seguito ormai enorme. La conversazione mescola confidenze, ironia e pop culture internazionale, con un tono intimo ma molto accessibile. Battiti live, Pierpaolo Pretelli snobbato: c’entra Elisabetta Gregoraci? Uno speciale natalizio pensato come regalo per i fan. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

giulia salemi e ed westwick speciale di natale del podcast

© Anticipazionitv.it - Giulia Salemi e Ed Westwick, speciale di Natale del podcast

Altre letture consigliate

giulia salemi westwick specialeGiulia Salemi e Ed Westwick: il podcast torna con uno speciale di Natale - Giulia Salemi e Ed Westwick insieme nello speciale di Natale del podcast. Come scrive rumors.it

giulia salemi westwick specialeEd Westwick ospite al podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio x moda” - Ed Westwick ospite al podcast di Giulia Salemi, "Non lo faccio x moda". Scrive tvserial.it

giulia salemi westwick specialeGiulia Salemi ospita Ed Westwick nel suo podcast - Giulia Salemi torna con una puntata speciale del suo podcast Non lo faccio x moda. Lo riporta novella2000.it

giulia salemi westwick specialeGiulia Salemi, Ed Westwick ospite del suo podcast (VIDEO) - Giulia Salemi sorprende i fan: ospite d’eccezione Ed Westwick, star di Gossip Girl e protagonista di Sandokan. Lo riporta blogtivvu.com

giulia salemi westwick specialeGiulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda: ospite a sorpresa Ed Westwick - Giulia Salemi sorprende con un episodio speciale e l'ospite Ed Westwick. Si legge su mondotv24.it

giulia salemi westwick specialeEd Westwick ospite a sorpresa del podcast di Giulia Salemi - A sorpresa, oggi Giulia Salemi ha rilasciato una puntata speciale del suo podcast Non lo faccio x moda. Riporta ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Giulia Salemi Westwick Speciale