Giovanni e Ferdinando i due fratelli morti a poche ore di distanza
Sono morti a meno di un giorno di distanza l'uno dall'altro, per decessi naturali e in circostanze tra loro indipendenti. Parliamo dei due fratelli Giovanni e Ferdinando Cavalli, entrambi di Calolziocorte ed entrambi seguiti da tempo dai servizi sociali del Comune. La notizia ha lasciato senza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
