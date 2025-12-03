Giovanni Ciacci shock | Io come Robbie Williams | ho problemi alla vista per le ' punturine'

Giovanni Ciacci rivela una conseguenza scioccante del suo lungo e complesso processo di dimagrimento. Lo stilista e costumista, come spesso capita, è oggi tra gli ospiti di Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di Rai Uno de La Volta Buona.Giovanni Ciacci, la cura d'urto: 50 chili in un. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giovanni Ciacci Vai su Facebook

Grande Fratello, Giovanni Ciacci e Nikita Pelizon botta e risposta al veleno: "Basta!" - Giovanni Ciacci e Nikita Pelizon, tra gli ex concorrenti della settima edizione Grande Fratello Vip hanno discusso sui social in seguito alle recenti dichiarazioni della 28enne triestina a Tag24. Da comingsoon.it

“55 kg in un anno”: la trasformazione di Giovanni Ciacci, ecco come ha fatto - Dimagrimento record per Giovanni Ciacci: "Persi 55 kg con una cura americana". Lo riporta donnaglamour.it

Giovanni Ciacci: «Dopo il Grande Fratello sono finito nella blacklist di qualcuno molto potente. Avevo un contratto con Mediaset, non potevo andare da nessuna parte» - L'ultima sua apparizione al Grande fratello vip 7, nell’autunno del 2022. Lo riporta corriereadriatico.it

Giovanni Ciacci: «Non dovevo andare al Grande Fratello, dopo sono finito nella blacklist come Barbara D'Urso. Dicevano che ero trash» - Giovanni Ciacci è tornato in televisione da Caterina Balivo a La volta buona. Come scrive leggo.it

La volta buona, la frecciata di Giovanni Ciacci per Milly Carlucci: “Molto amareggiato” - Come ogni pomeriggio, anche il 16 maggio 2025, Caterina Balivo ha condotto una nuova puntata di La volta buona, salotto televisivo del pomeriggio di Rai Uno. Si legge su dilei.it

Giovanni Ciacci: “No al GF Vip 3, resto a Detto Fatto” - Giovanni Ciacci sta scrivendo un libro su Giò Stajano “Non farò il Grande Fratello Vip 3: resto a Detto Fatto ... Scrive panorama.it