Giovani maître in gara | la Campania sfida il futuro dell’accoglienza

Una sfida di alto profilo attende gli studenti campani degli Istituti Alberghieri: un concorso regionale che mette al centro sala, bar e servizio in tutte le loro sfumature. Un appuntamento pensato per dare spazio al merito e alla creatività, offrendo agli allievi l’occasione di mostrare al pubblico cosa significa oggi lavorare con professionalità nell’accoglienza. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Giovani maître in gara: la Campania sfida il futuro dell’accoglienza

Argomenti simili trattati di recente

Grandi soddisfazioni per i nostri giovani judoka che domenica 30 a Velletri hanno partecipato alla loro prima gara Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, conquistando due bellissime medaglie, un oro e un bronzo, frutto di tanto impegno - facebook.com Vai su Facebook

In gara a Sanremo Giovani 2025, Occhi ci racconta la sua "Ullallà": "Con questo brano ho provato a far luce su ciò che è buio". La nostra intervista è su Allmusicitalia.it #Occhi #Ullallà #Sanremo2026 #SanremoGiovani2025 allmusicitalia.it/interviste/san… Vai su X

Sanremo Giovani, scelti i 24 concorrenti in gara per i due posti all’Ariston - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla ... Segnala quotidiano.net

Sanremo, tra volti nuovi e nomi già noti: chi sono i 24 Giovani in gara per 2 posti all'Ariston - Sarà una sfida tra volti noti dei talent show l'edizione di Sanremo Giovani in vista del Festival 2026. Si legge su adnkronos.com

Avviso pubblico “Campania Civica – L’impegno civico dei giovani per la Campania” - Proroga termini presentazione domande - 2025, in via di pubblicazione sul BURC, è stata prorogata la data di chiusura del “Bando di selezione per il Concorso: “CAMPANIA CIVICA - Come scrive regione.campania.it

Sanremo Giovani, chi sono i 24 concorrenti in gara - Un gruppo eterogeneo, quello composto dai 34 cantati appena ascoltati, in cui convivono dialetti, stili e influenze geografiche diverse, con rappresentanti da ogni parte d’Italia e persino due artisti ... Secondo dilei.it

Sanremo Giovani, svelati i 24 cantanti in gara: chi conquisterà il pass per il Festival? I volti nuovi e i nomi già noti - Accanto ai due vincitori di Sanremo Giovani, parteciperanno al Festival anche due giovani di Area Sanremo, che entreranno di diritto dopo aver superato la selezione dei primi di dicembre. Segnala corriereadriatico.it

Sanremo giovani, stasera la terza puntata: chi sono i cantanti in gara - Stasera, martedì 25 novembre, torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, 'Sanremo giovani', con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Come scrive msn.com