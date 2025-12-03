Giovane segretaria in cerca di notorietà | solidarietà alla consigliera Rosalinda Giannotti
OSTUNI - Educazione sessuo-affettiva nelle scuole di Ostuni che aderiranno ai progetti sostenuti dal Comune. Il consiglio comunale della Città Bianca ha recentemente dato il via ad una mozione per il rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. Approvato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con l'arrivo della televisione tutto cambia: linguaggi, sogni e desideri. Laura, giovane segretaria in RAI, vive il mito di Carosello, mentre Mario, regista disincantato, punta al cinema. Tra scontri e incomprensioni nasce un legame che, col tempo, potrebbe trasfo - facebook.com Vai su Facebook