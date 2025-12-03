Giovane di 28 anni trovato morto in strada

Trovato morto in strada la sera di venerdì scorso, 28 novembre, in zona stazione a Pisa, a due passi dalla Sesta Porta, un ragazzo di 28 anni. E' stato un passante a dare l'allarme. All'arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: inutile ogni tentativo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Giovane di 28 anni trovato morto in strada

