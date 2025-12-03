giotto un 2025 da favola baby ciurnelli la sorpresa

di Matteo Marzotti Un titolo europeo, un titolo italiano, nove titoli internazionali, due secondi posti in A2, nove titoli toscani e due promozioni. Il Tennis Giotto archivia un 2025 di grandi successi sportivi che saranno festeggiati giovedì 11 dicembre nella tradizionale serata di gala di fine anno. L’eccellenza di questo movimento tennistico è testimoniata dai due secondi posti raggiunti nei campionati nazionali maschili e femminili di serie A2 (nella foto a sinistra gli atleti del Giotto), con il circolo aretino che è riuscito a piazzarsi ai vertici di entrambe le classifiche con squadre composte prevalentemente da atlete e da atleti cresciuti nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

