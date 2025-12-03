Giornata sulla disabilità Trapanese | Serve un lavoro quotidiano

Tempo di lettura: 2 minuti “ Oggi è la Giornata dedicata alle persone con disabilità. Sarò controcorrente: questa giornata non mi piace. Non voglio giornate dedicate. Non voglio ministeri ‘alla disabilità’. Voglio persone esperte, competenti, presenti”. Lo afferma Luca Trapanese, assessore in uscita dal Comune di Napoli per le politiche sociali dopo essere stato eletto alla Regione Campania con il M5S. “ Come padre, come fratello – spiega Trapanese – come uomo e come amministratore che per quattro anni ha lavorato sul Welfare e sulla disabilità al Comune di Napoli, so bene che ciò di cui abbiamo bisogno non sono slogan o ricorrenze simboliche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

