Giornata persone con disabilità Nucera rinnova il suo impegno per l' abbattimento di ogni barriera

"In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, bisogna condividere l'appello mondiale per promuovere la consapevolezza, la comprensione e il rispetto verso le persone con disabilità, sottolineando l'importanza di costruire una società pienamente inclusiva e accessibile". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Radio1 Rai. . #3Dicembre #Giornata internazionale delle persone con #disabilità. Tra le iniziative per promuovere i diritti riconosciuti, ma troppo spesso disattesi, quella dell’associazione Duchenne @Parent_Project per la rimozione delle barriere architettonic - facebook.com Vai su Facebook

Nucera: “Reggio sia una città inclusiva. Lavoriamo per abbattere ogni barriera” - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’assessore al Welfare ribadisce l’impegno del Comune ... Scrive reggiotv.it

Giornata delle Persone con sordocecità, Lega del Filo D’Oro: 360mila invisibili chiedono inclusione - Le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriali restano spesso invisibili agli occhi della società. Secondo iodonna.it

Giornata internazionale ONU delle persone con disabilità: in Italia sono 3,1 milioni. Umbria e Sardegna le più colpite - La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata dall’Onu nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili. quotidianosanita.it scrive

Santa Bakhita e la Giornata contro la tratta delle persone - , le Unioni delle Superiore e dei Superiori Generali degli Istituti religiosi hanno promosso la Giornata di ... Si legge su avvenire.it

Vescovo, istituzionalizzare giornata con persone con disabilità - Questa l'idea lanciata dal vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, al termine del concerto dei Controvento, che ha ... Si legge su ansa.it