Giornata mondiale della disabilità | diritti e inclusione al centro

Il 3 dicembre si celebra la Giornata mondiale della disabilità, istituita dall’ONU per promuovere diritti, inclusione e pari opportunità per tutti. Origine della Giornata mondiale delle persone con disabilità. La Giornata mondiale delle persone con disabilità viene celebrata ogni anno il 3 dicembre, una ricorrenza istituita nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 473. L’obiettivo della giornata è promuovere la consapevolezza pubblica sulla condizione delle persone con disabilità, incoraggiare l’inclusione sociale e sostenere l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giornata mondiale della disabilità: diritti e inclusione al centro

Argomenti simili trattati di recente

FATTI CONCRETI CHE CAMBIANO LA VITA DELLE PERSONE E NON SOLO CHIACCHIERE E CONVEGNI il 3 dicembre è la Giornata mondiale sulla disabilità e noi la celebriamo con fatti concreti: il passaggio da Grembiule Nero a Grembiule Rosso..che vu - facebook.com Vai su Facebook

#WorldAIDSDay2025. Il Senato aderisce alle iniziative previste per la Giornata mondiale contro l' #Aids illuminando la facciata di #PalazzoMadama di rosso dal tramonto di lunedì #1dicembre all'alba di martedì 2 Vai su X

Giornata mondiale della disabilità, Vaia: “Non è destino ineludibile, serve costruire benessere e ambienti inclusivi” - La disabilità non è un destino ineludibile: significa che possiamo costruire una ... Da tuobenessere.it

Giornata mondiale della disabilità, l’esperta: “E’ importante spiegare ai bambini che la diversità è ricchezza”. Un libro per insegnare l’inclusività - Un libro per parlare di disabilità ai più piccoli attraverso lo sguardo dell'amicizia e dell'immaginazione infantile ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Oggi la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità. Le iniziative a San Giovanni - Arezzo, 03 dicembre 2025 – San Giovanni Valdarno si prepara a celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’ONU nel 1981, con iniziative che coinvolgeranno scuole, ... Da msn.com

20 novembre: la giornata mondiale dei diritti dei bambini - Sono passati oltre 30 anni dall’adozione di quella convenzione che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici: la Convenzione ... Secondo savethechildren.it

Giornata dei diritti, Malaguzzi e Caffarri si aprono a bimbi e famiglie - In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della Giornata Mondiale della Prematurità, il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e il Caffarri si aprono ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Mediaset, la campagna per la Giornata mondiale dei diritti dei bambini - Video - In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, celebrata il 20 novembre, Mediaset lancia una nuova campagna multimediale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di tutelare e ... Secondo affaritaliani.it