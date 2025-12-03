Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità nuovo video di Poti Pictures

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 3 dicembre 2025 – “Se resti sul dettaglio rischi di perderti la persona”. È questo il messaggio del nuovo video realizzato dalla Poti Pictures per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che si celebra oggi 3 dicembre. Un invito a spostare lo sguardo, a non fermarsi a ciò che appare, a ciò che è scritto su una cartella clinica. Perché è nello sguardo che nasce la distanza, ma è sempre nello sguardo che può nascere l’incontro. Da anni la Poti Pictures, divisione cinematografica della Cooperativa ‘Il Cenacolo’, lavora con persone con disabilità intellettiva e relazionale: costruisce attraverso il cinema un immaginario diverso, più autentico e vero, dove ognuno è riconosciuto per ciò che è: unico, irripetibile, protagonista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nuovo video di Poti Pictures

