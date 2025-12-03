Giornata internazionale delle persone con disabilità | l' opera collettiva nell' atrio della scuola primaria Via Lanciano

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, gli alunni di tutte le classi del plesso di scuola primaria “Via Lanciano” a Chieti hanno dato vita a un progetto creativo e simbolico dal forte valore inclusivo.Ogni bambino ha realizzato, disegnato e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Giornata internazionale delle persone con disabilità: l'opera collettiva nell'atrio della scuola primaria Via Lanciano

