Giornata internazionale delle persone con disabilità | l' opera collettiva nell' atrio della scuola primaria Via Lanciano
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, gli alunni di tutte le classi del plesso di scuola primaria “Via Lanciano” a Chieti hanno dato vita a un progetto creativo e simbolico dal forte valore inclusivo.Ogni bambino ha realizzato, disegnato e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
