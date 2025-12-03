Giornata internazionale delle persone con disabilità la nota di Confintesa lavoratori della conoscenza

Nel 2025 la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità cade il 3 dicembre (mercoledì). La giornata internazionale delle Persone con Disabilità è stata introdotta nel 1981. Il suo scopo è connesso con il promuovere i diritti dei disabili e garantire le stesse possibilità per tutti. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

II 3 dicembre “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità” Tutti gli strumenti, le iniziative e le novità per la più completa accessibilità, tutti i giorni, nei siti della Grande Pompei Nuovi percorsi intro e extramoenia in Lingua dei Segni Una postaz - facebook.com Vai su Facebook

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, rinnovo la mia vicinanza a chi ogni giorno si confronta con barriere a noi spesso invisibili, ma per loro difficilmente superabili. Vai su X

Giornata internazionale delle persone con disabilità. Presentato a Palazzo Chigi il nuovo Piano di Azione Nazionale - Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità, un momento fondamentale per ribadire l’importanza dell’inclusione e il valore di ogni ... Lo riporta espansionetv.it

Giornata internazionale delle persone con disabilità: l’impegno della Regione per l’inclusione scolastica e lavorativa - Il vicepresidente Elena Chiorino: “L’inclusione non è uno slogan: mettiamo al centro le persone con disabilità con misure concrete su scuola, formazione e lavoro” ... Da torinoggi.it

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: Santangelo, la riforma voluta dal ministro Locatelli è una sfida culturale e la Regione l’ha colta con convinzione - “Il 3 dicembre celebriamo la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 e diventato un appuntamento che ci richiama al cuore del ... Come scrive regione.abruzzo.it

Giornata delle persone con disabilità, Mattarella: “Pregiudizi e ostacoli sono una ferita per l’intera collettività” - Il Presidente: "Livello di civiltà si misura dalla capacità di assicurare inclusione" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Bruxelles, giornata internazionale delle persone con disabilità - Ecr): "Con Oltre l'Ostacolo le persone con disabilità al centro delle istituzioni europee" ... Segnala msn.com

Diritti delle persone con disabilità, Schifani: “Siamo tutti chiamati a impegno costante e concreto” - “La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità è una ricorrenza che richiama ... Riporta msn.com