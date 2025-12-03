Giornata internazionale delle persone con disabilità Errico FI | La Campania non resti indietro
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere diritti, benessere e inclusione sociale, il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico annuncia il proprio sostegno al “Premio al merito civico per la solidarietà e l’inclusione delle persone con disabilità 2025”, promosso dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo. “Si tratta di un appuntamento importante – sottolinea Errico – perché mette al centro esempi concreti di impegno civile, solidarietà e inclusione, valorizzando persone, famiglie, associazioni e operatori che ogni giorno fanno la differenza nel silenzio delle difficoltà quotidiane”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
