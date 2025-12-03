Giornata Internazionale delle persone con disabilità D’Aprile Uil Scuola Rua | L’inclusione è un diritto garantiamolo a ogni studente
Il modello italiano di inclusione è un’eccellenza che dobbiamo difendere. È riconosciuto all’estero, è studiato in Europa, ed è il risultato di una scelta coraggiosa compiuta nel 1977, quando il nostro Paese decise di abolire le classi differenziali. Da allora, tutti gli studenti, anche quelli con difficoltà evidenti, hanno avuto la possibilità di imparare insieme. Una possibilità che, per molti, ha significato davvero esercitare un diritto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
