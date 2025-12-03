Giornata internazionale della disabilità Samuela mamma di Agostino | È nato senza respirare | sono stata travolta da una diagnosi sconosciuta e non ho avuto nemmeno il tempo di fargli una carezza

La storia di un bambino con la sindrome di Charge, una storia di forza e speranza: «Non sapevamo se potesse camminare, ma a sei anni ha mosso i suoi primi passi. È sordo, ma vede con l’occhio destro, e ha imparato a comunicare con le immagini». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giornata internazionale della disabilità. Samuela, mamma di Agostino: «È nato senza respirare: sono stata travolta da una diagnosi sconosciuta e non ho avuto nemmeno il tempo di fargli una carezza»

