Giornata internazionale della disabilità | a Villa delle Ginestre una festa di sport diritti e partecipazione
Una grande festa di sport e inclusione ha animato questa mattina Villa delle Ginestre, dove l’Asp di Palermo e il Comitato Italiano Paralimpico Sicilia hanno celebrato la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Centinaia i presenti, tra atleti, tecnici, dirigenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, celebrata oggi 3 dicembre in tutto il mondo, condividiamo con piacere un significativo evento che coinvolge il nostro t - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, rinnovo la mia vicinanza a chi ogni giorno si confronta con barriere a noi spesso invisibili, ma per loro difficilmente superabili. Vai su X
Il 3 dicembre a Palermo la Giornata internazionale dei diritti dei disabili - Sport, diritti e inclusione: parte da Villa delle Ginestre il percorso che accompagnerà Palermo verso il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Secondo msn.com