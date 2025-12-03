Giornata Disabilità Tiso Accademia IC | Lavorare di più per tutela diritti

Giornata internazionale delle persone con disabilità: diritti e inclusione al centro dell’impegno. “In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita per promuovere e garantire i diritti e il benessere delle persone con disabilità, è fondamentale ricordare quanto ancora ci sia da fare sul fronte della piena inclusione. Accademia Iniziativa Comune ha sempre lavorato per la tutela delle persone con disabilità e continuerà a farlo con impegno e determinazione. Le istituzioni, a tutti i livelli, devono impegnarsi con maggiore intensità nell’applicare misure concrete e tempestive, volte a identificare ed eliminare gli ostacoli che ancora oggi limitano il riconoscimento e l’esercizio dei diritti fondamentali di queste persone “, dichiara Carmela Tiso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

