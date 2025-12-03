Giornata disabilità il lungo cammino dell’inclusione Dal lavoro allo sport

3 dic 2025

Dal lavoro alla scuola, al tempo libero: l’inclusione delle persone con disabilità, che si celebra oggi, passa per ambiti troppo spesso negati, nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

