Giornata delle Persone con Disabilità Santangelo | Una sfida culturale In Abruzzo oltre 9 milioni per la Vita Indipendente

Chietitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi celebriamo la dignità, la partecipazione e il diritto di ciascuno a progettare la propria vita.” Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo ha voluto ricordare il significato profondo del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

