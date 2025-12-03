Giornata delle Persone con Disabilità Santangelo | Una sfida culturale In Abruzzo oltre 9 milioni per la Vita Indipendente
“Oggi celebriamo la dignità, la partecipazione e il diritto di ciascuno a progettare la propria vita.” Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo ha voluto ricordare il significato profondo del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, riaffermiamo il valore del benessere psicologico come diritto fondamentale della persona. L’inclusione nasce da azioni reali, capaci di rendere la nostra società più equa e consapevole. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata della Disabilità, Santangelo: “In Abruzzo una riforma che rimette la persona al centro” - “Il 3 dicembre celebriamo la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 ... Scrive msn.com
Giornata della disabilità, l'assessore Santangelo: "Rafforzato il sostegno alla Vita Indipendente, 9 milioni solo per il 2025" - Una possibilità data, sottolinea, dalla riforma voluta dalla ministra Alessandra Locatelli: "Una visione nuova che mette al centro la persona". Secondo ilpescara.it
GIORNATA PERSONE DISABILI: SANTANGELO,”IN ABRUZZO RAFFORZATI I PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE” - L’AQUILA – “Il 3 dicembre celebriamo la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 e diventato un appuntamento che ci richiama al cuore del nostro servizio pubbl ... abruzzoweb.it scrive