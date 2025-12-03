Giornata delle persone con disabilità Mattarella | Pregiudizi e ostacoli sono una ferita per l’intera collettività

“La Costituzione garantisce a ogni donna e uomo, senza eccezioni, l’esercizio dei propri diritti. È, sovente, un percorso arduo, specie per troppe persone con disabilità, che vivono condizioni di solitudine ed emarginazione”. Queste le parole di Sergio Mattarella nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. Ma le discriminazioni toccano a tutti i livelli. “Accade nella vita di ogni giorno, nelle strade dei nostri paesi e delle nostre città, nelle famiglie, nella scuola, nei servizi pubblici, nei luoghi di lavoro”, ha continuato il capo dello Stato. “Pregiudizi e stereotipi ostacolano la p”iena partecipazione alla vita della comunità e la messa in valore dei loro talenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata delle persone con disabilità, Mattarella: “Pregiudizi e ostacoli sono una ferita per l’intera collettività”

