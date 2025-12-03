Giornata della disabilità l' assessore Santangelo | Rafforzato il sostegno alla Vita Indipendente 9 milioni solo per il 2025
Grazie alla riforma della ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli “abbiamo rafforzato i percorsi di Vita Indipendente investendo risorse, oltre 9 milioni per il 2025 e 36 milioni previsti nel piano pluriennale, per sostenere progetti che permettano alle persone di ricevere un’assistenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, un momento importante per parlare dei diritti e dei temi che riguardano le persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. La sordocecità è una disabilità unica e complessa che - facebook.com Vai su Facebook
L’Università celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità 2025 disabili.com/amici-e-incont… #3dicembre #disabili #disabilità #GiornataDisabilità Vai su X
GIORNATA PERSONE DISABILI: SANTANGELO,”IN ABRUZZO RAFFORZATI I PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE” - L’AQUILA – “Il 3 dicembre celebriamo la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 e diventato un appuntamento che ci richiama al cuore del nostro servizio pubbl ... Lo riporta abruzzoweb.it
