Giornata della Disabilità | Ita Airways lancia un messaggio su tutti i voli
Fiumicino, 3 dicembre 2025 – Oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Ita Airways riconosce questo momento come fondamentale per riaffermare i diritti e l’inclusione di tutte le persone, e lo fa rinnovando il proprio impegno con un messaggio su tutti i voli della compagnia, e con progetti e iniziative per un viaggio accessibile a tutti: il Programma Autismo, il progetto One Click Away e la Safety Briefing Card per passeggeri non vedenti e ipovedenti. “Siamo orgogliosi, come Compagnia, di aver dato e di continuare a dare il nostro contributo nel ridurre gli ostacoli che impediscono a tante persone di viaggiare come tutti gli altri – ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways – Il nostro impegno verso l’accessibilità, concretamente raffigurato dagli strumenti attivati sin dal 2022, è pieno e costante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
