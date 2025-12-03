Giornata della disabilità con Designed for Every Student Apple celebra l’accessibilità e la vita Universitaria

(Adnkronos) – In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza sui diritti e il benessere delle persone con disabilità, Apple ha presentato un cortometraggio dal titolo "Designed for Every Student". Il film mira a illustrare come l'integrazione delle funzioni di accessibilità nei dispositivi Apple consenta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

