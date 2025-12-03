Giornata della disabilità celebrata dai ragazzi dell’istituto comprensivo Archimede-La Fata di Partinico con l’Uici

3 dic 2025

Gli studenti delle classi medie dellistituto comprensivo Archimede-La Fata di Partinico hanno partecipato, con interesse ed entusiasmo, all’incontro di sensibilizzazione, organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

