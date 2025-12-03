Giornata della disabilità agli Uffizi arrivano nuove carrozzine
Firenze, 3 dicembre 2025 - Nuove carrozzine per le Gallerie degli Uffizi, un libro tattile per scoprire i tesori di Palazzo Pitti, video nella lingua dei segni dedicate ai tesori della reggia medicea e al Giardino di Boboli. Queste, in sintesi, le novità presentate dalle Gallerie degli Uffizi in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, quali nuovi ulteriori strumenti per promuovere l’inclusione e l’accessibilità nei musei. Rinnovo della dotazione per la mobilità accessibile. La dotazione di ausili alla mobilità è stata rinnovata e ampliata sia per la Galleria degli Uffizi che per il complesso Palazzo Pitti-Giardino di Boboli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
3 dicembre, Giornata Internazionale della Disabilità Cosa si celebra oggi? La #disabilità - facebook.com Vai su Facebook
L’Università celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità 2025 disabili.com/amici-e-incont… #3dicembre #disabili #disabilità #GiornataDisabilità Vai su X
Agli Uffizi una mostra sull'arte in cera con 90 opere - Sculture dalle collezioni medicee' l'esposizione che si terrà dal 16 dicembre 2025 al 12 aprile 2026 nei nuovi spazi espositivi al piano terreno della Galleria degli ... Lo riporta ansa.it
Giornata Paesaggio da Uffizi a Pompei - I Paesaggi condivisi all'Aquila e la visita nel giardino all'inglese della Reggia di Caserta. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Agli Uffizi la forza dolce di Joana Vasconcelos - Uno dei modi per valutare la forza di un’opera d’arte – e più in generale il lavoro di un artista – è osservare il modo in cui interagisce con uno spazio a sua volta fortemente connotato ma che non le ... Scrive avvenire.it
Tetsuo Hara è il primo mangaka a entrare agli Uffizi - Tetsuo Hara con l’autoritratto entrato agli Uffizi, tra Simone Verde, direttore del museo, ed Emanuele Merlino, capo della Segreteria tecnica del ministero della Cultura Chiude con oltre 280 mila ... Da corriere.it
Agli Uffizi grande mostra sull'arte in cera tra il Cinque e il Seicento - Sculture dalle collezioni medicee": è questo il titolo dell'esposizione che si terrà dal 16 dicembre al 12 aprile 2026 nei nuovi spazi espositivi al piano terreno della Galleria degli ... Segnala adnkronos.com
Al via Giornata Nazionale Paesaggio, da Uffizi a Pompei - I Paesaggi condivisi all'Aquila e la visita nel giardino all'inglese della Reggia di Caserta. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it