Firenze, 3 dicembre 2025 - Nuove carrozzine per le Gallerie degli Uffizi, un libro tattile per scoprire i tesori di Palazzo Pitti, video nella lingua dei segni dedicate ai tesori della reggia medicea e al Giardino di Boboli. Queste, in sintesi, le novità presentate dalle Gallerie degli Uffizi in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, quali nuovi ulteriori strumenti per promuovere l'inclusione e l'accessibilità nei musei. Rinnovo della dotazione per la mobilità accessibile. La dotazione di ausili alla mobilità è stata rinnovata e ampliata sia per la Galleria degli Uffizi che per il complesso Palazzo Pitti-Giardino di Boboli.

© Lanazione.it - Giornata della disabilità, agli Uffizi arrivano nuove carrozzine